Главная » Новости



9:00, 30 октября 2023 года Первая ракетка школьной теннисной лиги живёт в Ливнах В Смоленске завершился очередной тур школьной теннисной лиги.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

В турнире участвовало девять игроков. Шестилетняя Анна Ченцова провела 4 встречи. Во всех ливенская спортсменка одержала победы и заняла первое место. Это позволило Анне выйти на первое место в общероссийском рейтинге школьной теннисной лиги в категории "Красный мяч" (игроки 5-7 лет).



В рейтинг входит 100 игроков. Анна Ченцова набрала 140 очков. В четырех проведенных турнирах она одержала три победы и однажды стала третьей. Об этом сообщает тг-канал "ПРИНТ-ТВ".







Вести-Орёл



