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8:30, 30 октября 2023 года Орловская область поможет детскому саду в Троицком районе ЛНР Уже утвержден перечень работ по восстановлению инфраструктуры.





Орловская область выделит средства на ремонт детского сада «Теремок» в Троицком районе ЛНР. В настоящее время утвержден перечень работ по восстановлению инфраструктуры, включающий ремонт правого крыла здания, системы вентиляции, обустройство уличных павильонов. Это не первое образовательное учреждение в ЛНР, которое поддержала Орловская область.

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", Орловщина активно помогает беженцам из новых регионов, отправляет гуманитарную помощь, в первую очередь в Троицкий район, который закреплен за нашим регионом.





Александра Бахтина



