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5:00, 30 октября 2023 года

Цены на яйца и курицу в России стабилизировались и начнут снижаться

Отечественные производители нарастят производство к концу года примерно на 3%.


По данным Росстата, в сентябре рост цен на мясо кур составил 5,67%, на яйца — 7,83%. К 16 октября курятина подорожала еще на 2,5% по сравнению с концом сентября, яйца — на 7,8%. 

Что касается мяса птицы и яиц, связано это со многими факторами, но на совещаниях, которые были проведены с производителями, с отраслевым союзом, договорились, что они выходят по росту производства к концу года примерно на 3%. И, соответственно, сейчас уже цены стабилизировались, уже роста нет.

Осенью текущего года рост показали три категории товаров — это куриные яйца, мясо птицы и томаты.




Александра Бахтина
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