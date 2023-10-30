Цены на яйца и курицу в России стабилизировались и начнут снижаться

Отечественные производители нарастят производство к концу года примерно на 3%.

По данным Росстата, в сентябре рост цен на мясо кур составил 5,67%, на яйца — 7,83%. К 16 октября курятина подорожала еще на 2,5% по сравнению с концом сентября, яйца — на 7,8%.

Что касается мяса птицы и яиц, связано это со многими факторами, но на совещаниях, которые были проведены с производителями, с отраслевым союзом, договорились, что они выходят по росту производства к концу года примерно на 3%. И, соответственно, сейчас уже цены стабилизировались, уже роста нет.

Осенью текущего года рост показали три категории товаров — это куриные яйца, мясо птицы и томаты.