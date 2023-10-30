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3:00, 30 октября 2023 года Стало известно, кто может получить серебряную медаль Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники школ с 2023-2024 учебного года начнут получать медали «За особые успехи в учении».





Серебряную медаль будут вручать выпускникам, получившим не более двух итоговых четверок, а также набравшим не менее 60 баллов за ЕГЭ по русскому языку и еще одному предмету. Соответствующий приказ Минпросвещения РФ опубликован на официальном портале правовой информации. Как сообщат портал объясняем, рф, «Медаль "За особые успехи в учении" II степени вручается выпускникам, имеющим по всем учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом, итоговые оценки успеваемости "отлично" и не более двух оценок "хорошо" и успешно прошедшим ГИА (без учета результатов, полученных при прохождении повторно ГИА) и набравшим: не менее 60 баллов на ЕГЭ по учебному предмету "Русский язык"; не менее 60 баллов на ЕГЭ по одному из сдаваемых учебных предметов», — говорится в документе.





Александра Бахтина



