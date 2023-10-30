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1:30, 30 октября 2023 года

Орловцам рассказали, как самозанятому платить налоги

Статус самозанятого подходит всем, кто имеет подработку или побочный доход.


Статус самозанятого подходит всем, кто имеет подработку или побочный доход, но при этом не платит с них налоги. Однако рано или поздно этот факт станет известен, и тогда за нелегальные доходы придется заплатить штраф, от чего пострадает не только кошелек, но и деловая репутация. Объясняем, как стать самозанятым, а также как часто и с какой суммы нужно платить налог.

Как сообщает портал объясняем.рф, важно понимать, что регистрация в качестве самозанятого— это дело добровольное. Без нее налогоплательщики должны декларировать все свои доходы в обычном порядке.

В первый раз такой предприниматель должен заплатить налог уже в следующем месяце после регистрации. Это важное отличие от других типов налогов, которые нужно вносить раз в год. Все операции и расчеты следует проводить через сервис «Мой налог».




Александра Бахтина
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