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7:00, 30 октября 2023 года

В Орловской области отремонтировали детский сад

В селе Тельчье Мценского района Орловской области завершился ремонт кровли детского сада.


В селе Тельчье Мценского района Орловской области завершился ремонт кровли детского сада. В рамках капремонта проведен демонтаж старого кровельного покрытия, ремонт стропильной системы крыши, замена пароизоляционного слоя, укладка кровельного покрытия и ремонт водосточной системы. Сумма контракта составила 841,6 тыс. рублей.

Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", также в Мценском районе ведется работа по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений муниципального оразования. В детских садах в Верхнем Алябьево, Черемошнах, Жилино, Отрадинском и Большой Каменке - обновлены детские игровые площадки.


Александра Бахтина
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