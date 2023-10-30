В Орловской области отремонтировали детский сад

В селе Тельчье Мценского района Орловской области завершился ремонт кровли детского сада.
В селе Тельчье Мценского района Орловской области завершился ремонт кровли детского сада. В рамках капремонта проведен демонтаж старого кровельного покрытия, ремонт стропильной системы крыши, замена пароизоляционного слоя, укладка кровельного покрытия и ремонт водосточной системы. Сумма контракта составила 841,6 тыс. рублей.
Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", также в Мценском районе ведется работа по укреплению материально-технической базы дошкольных учреждений муниципального оразования. В детских садах в Верхнем Алябьево, Черемошнах, Жилино, Отрадинском и Большой Каменке - обновлены детские игровые площадки.