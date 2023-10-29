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18:00, 29 октября 2023 года В Орловской области 255 жителей награждены золотыми знаками отличия ГТО В Министерстве спорта России подписан приказ о награждении орловцев.



Фото: Пресс-служба областного правительства

В Министерстве спорта России подписан Приказ «О награждении золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В приказ вошли граждане, успешно выполнившие испытания комплекса ГТО по итогам тестирования с 1 июля по 30 сентября 2023 г. Наличие знаков отличия ГТО дает абитуриентам право на получение дополнительно от 1 до 10 баллов к ЕГЭ, студентам – возможности получать повышенную стипендию, а трудящимся позволяет претендовать на поощрение в виде премии или дополнительных льгот на усмотрение работодателя.



Как сообщает пресс-служба правительства, знаки отличия получили 255 орловцев.





Александра Бахтина



