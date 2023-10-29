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16:00, 29 октября 2023 года В Орловской области школьники и их родители отправили помощь в зону СВО В Хотынецком районе прошла акция «Своих не бросаем».



Фото: Газета "Трибуна хлебороба"

В Богородицкой школе Хотынецкого района, школьники, родители и учителя собрали гуматирный груз для участников СВО.



Акция называется «Своих не бросаем», она проходит по всей стране и призвана поддержать российских военнослужащих.



Посылка была собрана за несколько дней. Ученики, педагоги Богородицкой школы приносили продукты питания, средства гигиены и теплые вещи.



Как сообщает районная газета "Трибуна Хлебороба", благодаря помощи неравнодушных людей посылка была оперативно доставлена солдатам из 138-й гвардейской Краснознаменной отдельной мотострелковой бригады. Бойцы записали видео, в котором поблагодарили Орловскую область и Богородицкую школу за оказанную помощь.





Александра Бахтина



