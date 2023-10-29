Орловчанка с помощью соцконтракта открыла маникюрный кабинет

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15:00, 29 октября 2023 года
Орловчанка с помощью соцконтракта открыла маникюрный кабинетЛилия Белозер приобрела новое профессиональное оборудование и прошла специализированные курсы.
Фото: Пресс-служба областного правительства
Средства, выделенные в рамках соцконтракта, позволят мастеру маникюра Лилии Белозер приобрести новое профессиональное оборудование и пройти специализированные курсы для повышения квалификации.
Как сообщает пресс-служба правительтельства, первоначально Лилия Белозер арендовала для работы маленькую площадь в парикмахерском зале, но узнав о соцконтракте, она оформила статус самозанятой, собрала необходимые документы и составила бизнес-план. Примерно через месяц соцконтракт был одобрен. Это позволило ей открыть уже собственный кабинет.
Александра Бахтина