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14:00, 29 октября 2023 года

В Орловской области пополнится бюджет на социальные выплаты

Орловская область получит 525 млн рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ.


Орловская, область дополнительно получит 525 млн рублей на предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
 
Как сообщил тг канал "Телеграммы из Орла", речь идёт о мерах социальной поддержки федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Таким гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.



Александра Бахтина
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