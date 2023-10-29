Орловские священники передали в зону СВО квадроцикл

Передали машину штурмовикам, сражающимся под Авдеевкой.

Фото: Орловская митрополия

Об этом небольшом транспортном средстве наши воины попросили отца Василия в ходе его предыдущей поездки на фронт. По благословению Владыки Тихона был объявлен сбор средств. Приобрести машину помогли прихожане орловских храмов и неравнодушные жители нашего региона.

Как сообщает орловская митрополия, квадроцикл окажет существенную помощь российским военнослужащим в выполнении боевых задач. На нем можно преодолеть бездорожье и эвакуировать раненых бойцов. Кроме того, это транспортное средство легко замаскировать.

Также отец Василий передал груз орловским десантникам. В груз вошли: бензопила, окопные свечи, утеплитель и продукты питания. Кстати, прихожане Иверского храма Орла передали солдатам свежую домашнюю еду и выпечку.