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13:00, 29 октября 2023 года

Орловские священники передали в зону СВО квадроцикл

Передали машину штурмовикам, сражающимся под Авдеевкой.

Фото: Орловская митрополия

Протоиерей Василий Иванов доставил в зону СВО мощный квадроцикл. Священник передал машину штурмовикам, сражающимся под Авдеевкой.

Об этом небольшом транспортном средстве наши воины попросили отца Василия в ходе его предыдущей поездки на фронт. По благословению Владыки Тихона был объявлен сбор средств. Приобрести машину помогли прихожане орловских храмов и неравнодушные жители нашего региона.

Как сообщает орловская митрополия, квадроцикл окажет существенную помощь российским военнослужащим в выполнении боевых задач. На нем можно преодолеть бездорожье и эвакуировать раненых бойцов. Кроме того, это транспортное средство легко замаскировать.

Также отец Василий передал груз орловским десантникам. В груз вошли: бензопила, окопные свечи, утеплитель и продукты питания. Кстати, прихожане Иверского храма Орла передали солдатам свежую домашнюю еду и выпечку.




Александра Бахтина
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