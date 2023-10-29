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12:00, 29 октября 2023 года
Предприниматель из Орловской области получил грант «Агростартап»Благодаря гранту Артем Куправа занялся выращиванием редкой овощной культуры.
Фото: Пресс-служба областного правительства
Предприниматель из Свердловского района Артем Куправа занялся выращиванием редкой овощной культуры – катрана. Благодаря победе в конкурсе «Агростартап» и полученному гранту в размере 3 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба администрации города, для того, чтобы найти свободную нишу в сельскохозяйственном бизнесе, молодой человек внимательно изучил рынок. Катран - кладезь витаминов и микроэлементов, широко применяется в кулинарии и народной медицине. Овощная культура с трехлетним циклом жизни не боится ни жары, ни холода, не требовательна к почве и востребована у переработчиков.
Чтобы изучить секреты агротехники, он прошел профессиональную переподготовку в Орловском аграрном университете и получил соответствующее свидетельство. А начать свое дело ему помогла победа в конкурсе «Агростартап» и полученные 3 млн рублей государственной поддержки.
Александра Бахтина