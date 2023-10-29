Предприниматель из Орловской области получил грант «Агростартап»

Благодаря гранту Артем Куправа занялся выращиванием редкой овощной культуры.

Фото: Пресс-служба областного правительства

Как сообщает пресс-служба администрации города, для того, чтобы найти свободную нишу в сельскохозяйственном бизнесе, молодой человек внимательно изучил рынок. Катран - кладезь витаминов и микроэлементов, широко применяется в кулинарии и народной медицине. Овощная культура с трехлетним циклом жизни не боится ни жары, ни холода, не требовательна к почве и востребована у переработчиков.

Чтобы изучить секреты агротехники, он прошел профессиональную переподготовку в Орловском аграрном университете и получил соответствующее свидетельство. А начать свое дело ему помогла победа в конкурсе «Агростартап» и полученные 3 млн рублей государственной поддержки.