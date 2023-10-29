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11:00, 29 октября 2023 года

Орловский крепеж использован в строительстве моста в Красноярске

Наш регион является крупнейшим производителем разноразмерного крепежа и металлоконструкций.

Фото: Пресс-служба областного правительства

В районе поселка Высокогорский в Красноярском крае был возведен уникальный объект, один из самых непростых на сегодня в стране. 

Как сообщает пресс-служба администрации города, в силу географического расположения в Красноярском крае очень большие перепады температур. Конструкцию будет надежно держать мостовой крепеж с термодиффузионным цинковым покрытием в хладостойком исполнении, который произведен на Орловском сталепрокатном заводе.

Всего для строительства моста через Енисей в Красноярский край из Орловской области направлено более 100 тонн крепежа.




Александра Бахтина
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