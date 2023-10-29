Главная » Новости



11:00, 29 октября 2023 года Орловский крепеж использован в строительстве моста в Красноярске Наш регион является крупнейшим производителем разноразмерного крепежа и металлоконструкций.



Фото: Пресс-служба областного правительства

В районе поселка Высокогорский в Красноярском крае был возведен уникальный объект, один из самых непростых на сегодня в стране.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в силу географического расположения в Красноярском крае очень большие перепады температур. Конструкцию будет надежно держать мостовой крепеж с термодиффузионным цинковым покрытием в хладостойком исполнении, который произведен на Орловском сталепрокатном заводе.



Всего для строительства моста через Енисей в Красноярский край из Орловской области направлено более 100 тонн крепежа.









Александра Бахтина



