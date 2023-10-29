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10:00, 29 октября 2023 года Орловцам помогут найти работу Банк вакансий предлагает более 10 тысяч свободных рабочих мест.





Банк вакансий предлагает орловчанам более 10 тыс. свободных рабочих мест. Сейчас специалисты требуются в учреждения здравоохранения и социальных услуг, предприятия обрабатывающих производств, на сельскохозяйственные предприятия, в организации сферы торговли.



Как сообщает тг канал "Телеграммы из Орла", уровень зарплаты варьируется от МРОТ до 200 тыс. рублей. Свыше 75 тыс. рублей - врачи разной специализации, а также административно-управленческий персонал ряда предприятий и организация региона, трактористы, слесари-сборщики, слесари-ремонтники, машинисты и др. В перечне вакансий более 2 000 должностей с зарплатой от 40 тыс. рублей.





Александра Бахтина



