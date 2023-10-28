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11:00, 28 октября 2023 года

Детские поликлиники Орла столкнулись с нехваткой врачей

Проблему обсудили на заседании Общественной палаты города Орла.

Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщила заместитель начальника управления областного депздрава Наталья Иобст, наиболее острой остается проблема кадров в детских поликлиниках города. Обеспеченность врачами-специалистами составляет 40-60% от потребности, среди медицинского персонала около 60%. Сказывается и дефицит врачей, оказывающих первичную помощь.

- Согласно результатам социологических исследований, только 11% выпускников учебных заведений планируют свою работу в медицинских учреждениях амбулаторного типа, - прокомментировала ситуацию Наталья Иобст.

Вместе с тем, в Орле, как и в целом в регионе, складывается неблагоприятная демографическая ситуация, связанная со снижением рождаемости и сокращением числа женщин репродуктивного возраста. 

Как сообщили в пресс-службе администрации Орла, Общественная палата рекомендовала региональному департаменту здравоохранения, управлению образования, спорта и физической культуры горадминистрации принять меры по устранению отмеченных недостатков.


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