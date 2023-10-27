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22:00, 27 октября 2023 года Вечерний выпуск программы "Вести-Орел" с Анастасией Тычинской



Расскажем, что важного и интересного произошло к вечеру 27 октября 2023 года:

- Каким он будет бюджет на следующий год?



- В Орле появится Детский дом по семейному типу!



- Оранжево-красные колесят по Орлу 125 лет.



- На орловском трамвае прокатились и в Сан-Франциско



- Швейный десант организовал свое подразделение в храме Орла.





Вести-Орёл



