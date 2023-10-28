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5:00, 28 октября 2023 года Новый дизайн купюры тысячи рублей представят в следующем году Будут работать над дизайном обратной стороны новой купюры, а лицевая сторона, вероятно, останется без изменений.





Новый дизайн купюры номиналом 1 тысяча рублей будет представлен в 2024 году. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Банк России будет работать над обновленным дизайном обратной стороны новой купюры, а лицевая сторона, вероятно, останется без изменений.



Кроме того, с этого момента Центробанк будет осуществлять публичное обсуждение дизайна новых купюр. "Думаю, что будем расширять участие экспертных групп и, может быть, более публично обсуждать возможный дизайн", – подытожила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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Подробнее: https://www.m24.ru/news/ehkonomika/27102023/633803?utm_source=CopyBuf Подробнее: https://www.m24.ru/news/ehkonomika/27102023/633803?utm_source=CopyBuf





Александра Бахтина



