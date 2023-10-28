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7:00, 28 октября 2023 года Специализированный дом ребенка в Орле отпраздновал 80-летие Учреждение открылось сразу после Великой Отечественной войны.



Фото: пресс-служба администрации Орла

С первых дней сюда стали поступать дети, чьи родители погибли на фронте или были угнаны в Германию, а также подкидыши. Истощенные малыши с печальными глазками, полными ужаса, познавшие с раннего детства беду, лишенные родительской ласки и заботы, оказались в добрых руках воспитателей.



Сегодня здесь также живут мальчики и девочки, которые стали сиротами, зачастую, при живых родителях. В Доме ребенка тепло, уютно, красиво, чисто. Взрослые стараются сделать все, чтобы отогреть души ребят.



- На данный момент у нас живут 40 ребятишек. Старшим воспитанникам всего четыре года. С января мы готовимся принять еще и их старших братьев и сестер - детей до 18 лет. Таким образом, наше учреждение пополнится сразу двадцатью воспитанниками, - рассказала директор учреждения Татьяна Тарасова.



Спонсоры и меценаты не оставляют Детский дом без внимания. Вот и в день юбилея многие пришли с подарками, сообщили в пресс-службе городской администрации.





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