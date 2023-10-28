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1:30, 28 октября 2023 года

Выходные в Орле будут дождливыми и ветреными

Об изменениях погоды рассказали в Орловском гидрометцентре.

Фото: архив "Вести-Орел"

По прогнозу синоптиков, до вечера 28 октября на территории региона будет облачно, возможны дожди, местами сильные. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1..+6, днем +7..+12 градусов.

Аналогичная погода сохранится и в воскресение, 29 октября. Ночью ожидаются дожди, днем - небольшие осадки. Ветер западный 8-13, ночью местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4. Днем столбики термометров покажут +9..+14 тепла.


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