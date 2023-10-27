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16:15, 27 октября 2023 года В 2024 году орловский бюджет сохранит социальную направленность На социально-культурную сферу направят почти 39 миллиардов рублей.



Фото: архив "Вести-Орел"

Проект основного финансового документа региона рассмотрели на 25-м заседании областного Совета. Отмечается, что доходы бюджета составят 54,5 миллиарда рублей с приростом к уровню 2023 года на 5,1 миллиард (+10,2%). Расходы превысят 56 миллиардов с приростом к уровню текущего года на 4,6 миллиарда (или 8,8%).



По поручению губернатора Андрея Клычкова, увеличены расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан (до 1 миллиарда 342,5 миллионов рублей), на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - до 565,7 миллионов, на переселение граждан из ветхого и аварийного фонда - до 472 миллионов рублей. Кроме того, увеличится поддержка сельского хозяйства и дорожной отрасли.



Особое внимание уделили финансовому обеспечению национальных проектов. На эти цели проектом бюджета в 2024 году предусмотрено 7,5 миллиардов рублей. Средства направят на строительство школ, капитальный ремонт медицинских учреждений и оснащение их современным оборудованием, строительство многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.





Вести-Орёл



