Главная » Новости



19:00, 27 октября 2023 года Династия орловских педагогов более 750 лет отдала профессии Любовь к профессии в роду Смольяниновых-Пеньковых-Турбиных передается от родителей к детям.







Большая педагогическая семья проживает на территории Орловщины и простирается за ее пределы. В школе №6 Орла работает Евгения Пенькова. В музее учебного заведения есть стенды, посвященные ее близким. Родная сестра Евгении – Елена Герасина тоже педагог. Она преподает биологию в Ливенском филиале ОГУ.



Собрать информацию о всех родственниках связанных с преподавательской деятельностью решили в год педагога наставника. В итоге насчитали 27 учителей, которые отдали любимого делу больше семи с половиной веков.



Татьяна Тимохина познакомилась с представителями этой уникальной педагогической династии и узнала, как с раннего детства впитать любовь и уважение к профессии.





Татьяна Тимохина



