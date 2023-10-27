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17:30, 27 октября 2023 года Росгвардейцы задержали в орловском баре хулигана с ножом Нарушителем спокойствия оказался уроженец Ижевска.



Фото: архив "Вести-Орел"

Вызов поступил из питейного заведения, расположенного в Заводском районе Орла. Туда пришел 45-летний мужчина и выложил на стол нож. На неоднократные просьбы сотрудников бара убрать опасный предмет не реагировал и вел себя вызывающе. В итоге мужчину задержали росгвардейцы и для дальнейшего разбирательства передали его полицейским.



Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, с начала текущего года наряды вневедомственной охраны около 5 тысяч раз выезжали по сигналу "Тревога". Они задержали и доставили в органы внутренних дел свыше 300 граждан, подозреваемых в совершении административных и уголовных правонарушений.





Вести-Орёл



