Росгвардейцы задержали в орловском баре хулигана с ножом
Нарушителем спокойствия оказался уроженец Ижевска.
Фото: архив "Вести-Орел"
Вызов поступил из питейного заведения, расположенного в Заводском районе Орла. Туда пришел 45-летний мужчина и выложил на стол нож. На неоднократные просьбы сотрудников бара убрать опасный предмет не реагировал и вел себя вызывающе. В итоге мужчину задержали росгвардейцы и для дальнейшего разбирательства передали его полицейским.
Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, с начала текущего года наряды вневедомственной охраны около 5 тысяч раз выезжали по сигналу "Тревога". Они задержали и доставили в органы внутренних дел свыше 300 граждан, подозреваемых в совершении административных и уголовных правонарушений.