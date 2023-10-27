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16:30, 27 октября 2023 года Орловцам рассказали о новых мерах поддержки участников спецоперации Свои предложения представила рабочая группа по вопросам СВО.



Фото: архив "Вести-Орел"

В документе содержится несколько важных инициатив по дополнительным мерам соцподдержки участников СВО и их семей.



- В их числе - бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно, а также право бесплатного проезда всем членам семьи погибшего к месту его погребения (ежегодно). В Госдуму внесен законопроект о повышенной социальной пенсии для лиц, награжденных орденом Святого Георгия, - рассказал глава рабочей группы, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.



Меры поддержки принимают и на региональном уровне. По словам спикера областного Совета Леонида Музалевского, законодательство приводят к единому стандарту.



- Уже приняты льготы по транспортному налогу, компенсация расходов на оплату ЖКХ, субсидии на приобретение газового оборудования. Большой блок мер соцподдержки касается семей военнослужащих. Это льготные путевки в детские оздоровительные центры, бесплатное питание в учебных заведениях, посещение кружков и секций, - отметил председатель регионального парламента.



Также оказывается помощь в получении выплат через военную прокуратуру, помощь в лечении и реабилитации, в улучшении бытовых условий семьям участников СВО. Разработка законопроектов по введению новых льгот и мер поддержки продолжается.





Вести-Орёл



