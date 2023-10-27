Главная » Новости



14:30, 27 октября 2023 года На Орловщине построят еще один модульный ФАП Работы ведутся в рамках национального проекта "Здравоохранение".



Фото: портал Орловской области

К строительству фельдшерско-акушерского пункта приступили в селе Столбецкое Покровского района.



- В этом населенном пункте и близлежащих деревнях проживают более двухсот человек, в основном пенсионеры. ФАП был очень нужен. Зданию, в котором расположен пункт, сейчас больше 60 лет. И наши жители неоднократно обращали внимание властей района, руководства больницы на необходимость строительства нового здания, - рассказала глава Столбецкого сельского поселения Ирина Андреева.



Модульный ФАП оснастят всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.





Вести-Орёл



