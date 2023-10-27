На Орловщине построят еще один модульный ФАП

Работы ведутся в рамках национального проекта "Здравоохранение".
Фото: портал Орловской области
К строительству фельдшерско-акушерского пункта приступили в селе Столбецкое Покровского района.
- В этом населенном пункте и близлежащих деревнях проживают более двухсот человек, в основном пенсионеры. ФАП был очень нужен. Зданию, в котором расположен пункт, сейчас больше 60 лет. И наши жители неоднократно обращали внимание властей района, руководства больницы на необходимость строительства нового здания, - рассказала глава Столбецкого сельского поселения Ирина Андреева.
Модульный ФАП оснастят всем необходимым оборудованием для оказания первичной медико-санитарной помощи.