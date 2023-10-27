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14:00, 27 октября 2023 года Орловские поисковики отточили навыки работы зимой Волонтеры учились правильно транспортировать потерявшихся людей.







Часто люди теряются недалеко от мест, в которых живут. Они уверены, что отлично знают родные места, но переоценивают свои силы.



Потом в дело вступают поисковики. Но чтобы в самый важный момент все сделать правильно, волонтерам приходится регулярно отрабатывать навыки.



Побывал в "лесу" и примерил на себя роль человека, которому нужна помощь, наш корреспондент Антон Сорокин.





Антон Сорокин



