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12:15, 27 октября 2023 года Орловцам рассказали, как производят зефир В рабочий процесс погрузилась наша съемочная группа.







В древности зефир считали лекарством и цены были соответствующие, поэтому не все могли себе его позволить.



Сегодня вкус зефира остался тот же, и именно его каждый день повторяют на кондитерской фабрике в Орле. В рабочий процесс погрузилась Александра Бахтина.





Александра Бахтина



