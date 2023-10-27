Орловцы стали чаще жениться

За 9 месяцев текущего года в регионе зарегистрировали 3402 брака.
Фото: архив "Вести-Орел"
За аналогичный период 2022 года брачными узами себя связали 3344 орловские пары. О позитивных сдвигах в семейной жизни рассказали в региональном УправленииЗАГС. Там также сообщили, что количество разводов в январе-сентябре по сравнению с прошлогодними показателями сократилось с 2417 до 2303.
Отметим, что только за три летних месяца этого года, по данным Управления ЗАГС, в Орловской области провели 1858 свадеб.