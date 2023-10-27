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21:00, 26 октября 2023 года Орловцы стали чаще жениться За 9 месяцев текущего года в регионе зарегистрировали 3402 брака.



Фото: архив "Вести-Орел"

За аналогичный период 2022 года брачными узами себя связали 3344 орловские пары. О позитивных сдвигах в семейной жизни рассказали в региональном Управлении ЗАГС. Там также сообщили, что количество разводов в январе-сентябре по сравнению с прошлогодними показателями сократилось с 2417 до 2303.



Отметим, что только за три летних месяца этого года, по данным Управления ЗАГС, в Орловской области провели 1858 свадеб.





Вести-Орёл



