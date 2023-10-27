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20:30, 26 октября 2023 года

Орловский благотворительный забег "ПоБерегу" может стать всероссийским

Проект «ПоБерегу» представляет Орловскую область на Всероссийском форуме "Россия - страна достижений".


Орловский благотворительный забег "ПоБерегу" может стать всероссийским. Проект представляет Орловскую область на Всероссийском форуме "Россия - страна достижений" и номинирован на звание лучшего в категории "Создание нового инклюзивного пространства для детей". 

Забег "ПоБерегу" в Орле прошел уже во второй раз. Организатором является Орловский социальный кластер. Благотворительный марафон нацелен на сбор средств на строительство детской инклюзивной площадки, чтобы ребята с ОВЗ могли отдыхать и играть вместе со своими сверстниками. В 2023 году в акции участвовали 1 678 человек. 

На собранные в ходе первого марафона средства в парке Победы города Орла построена инклюзивная детская площадка. Сейчас орловский проект борется за победу на Всероссийском уровне.  До 4 ноября проходит онлайн голосование на сайте ДОСТИЖЕНИЯ.РФ.


Александра Бахтина
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