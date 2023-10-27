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8:00, 27 октября 2023 года

Орловскую школу № 23 поздравили с 70-летием

Ее история началась в 1953 году с мужской средней школы.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Первый выпуск состоялся в 1955-м, а уже через год здесь начали обучать мальчиков и девочек. В 1993 году образовательному учреждению присвоили статус школы с углубленным изучением английского языка. В 2010-м учебное заведение закрыли на капремонт, а воспитанников распределили по другим школам областного центра. Новое здание распахнуло свои двери для детей и педагогов в ноябре 2013 года.

На торжественное мероприятие пришли ветераны педагогического труда, которые вкладывали в каждого ученика частичку своего тепла и заботы. Их поблагодарили выпускники разных лет из разных уголков страны. Они записали видеопоздравления для своих учителей, сообщили в пресс-службе администрации Орла.


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