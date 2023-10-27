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6:00, 27 октября 2023 года

Народные приметы: почему 27 октября нельзя отказывать беременным

27 октября 2023 года православные празднуют день Яхромской Иконы Божией Матери.


Церковь 27 октября вспоминает преподобную Параскеву-Петку Сербскую, а в народном календаре ее называют Параскева Пятница или Грязнуха. Рассказываем, что можно и нельзя делать 27 октября, какие есть народные приметы на этот день.

Что можно делать в этот день: 

- День предшествует родительской Дмитриевской субботе – нужно готовиться к посещению храма и кладбища;
- В этот день молодые девушки молились святой об удачном замужестве, просили хорошего жениха. Матери молились за детей;
- Сегодня приветствуется забота о домашних и бездомных животных. Святая Параскева считалась покровительницей полей и скота;

Что нельзя делать в этот день: 

- На Параскеву Грязнуху нельзя отказывать беременным. Тот, кто откажет будущей маме в ее просьбе, будет наказан сильными болями в теле;
- В старину 27 октября не купали маленьких детей – это верная примета к серьезной и тяжелой болезни ребенка;
- Женщинам не нужно заниматься тяжелым трудом. Иначе придется ждать больших проблем и неудач.


Александра Бахтина
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