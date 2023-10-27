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6:00, 27 октября 2023 года Народные приметы: почему 27 октября нельзя отказывать беременным 27 октября 2023 года православные празднуют день Яхромской Иконы Божией Матери.





Церковь 27 октября вспоминает преподобную Параскеву-Петку Сербскую, а в народном календаре ее называют Параскева Пятница или Грязнуха. Рассказываем, что можно и нельзя делать 27 октября, какие есть народные приметы на этот день.



Что можно делать в этот день:



- День предшествует родительской Дмитриевской субботе – нужно готовиться к посещению храма и кладбища;

- В этот день молодые девушки молились святой об удачном замужестве, просили хорошего жениха. Матери молились за детей;

- Сегодня приветствуется забота о домашних и бездомных животных. Святая Параскева считалась покровительницей полей и скота;



Что нельзя делать в этот день:



- На Параскеву Грязнуху нельзя отказывать беременным. Тот, кто откажет будущей маме в ее просьбе, будет наказан сильными болями в теле;

- В старину 27 октября не купали маленьких детей – это верная примета к серьезной и тяжелой болезни ребенка;

- Женщинам не нужно заниматься тяжелым трудом. Иначе придется ждать больших проблем и неудач.





Александра Бахтина



