Народные приметы: почему 27 октября нельзя отказывать беременным
27 октября 2023 года православные празднуют день Яхромской Иконы Божией Матери.
Церковь 27 октября вспоминает преподобную Параскеву-Петку Сербскую, а в народном календаре ее называют Параскева Пятница или Грязнуха. Рассказываем, что можно и нельзя делать 27 октября, какие есть народные приметы на этот день.
Что можно делать в этот день:
- День предшествует родительской Дмитриевской субботе – нужно готовиться к посещению храма и кладбища;
- В этот день молодые девушки молились святой об удачном замужестве, просили хорошего жениха. Матери молились за детей;
- Сегодня приветствуется забота о домашних и бездомных животных. Святая Параскева считалась покровительницей полей и скота;
Что нельзя делать в этот день:
- На Параскеву Грязнуху нельзя отказывать беременным. Тот, кто откажет будущей маме в ее просьбе, будет наказан сильными болями в теле;
- В старину 27 октября не купали маленьких детей – это верная примета к серьезной и тяжелой болезни ребенка;
- Женщинам не нужно заниматься тяжелым трудом. Иначе придется ждать больших проблем и неудач.