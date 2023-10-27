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7:00, 27 октября 2023 года

У орловца изъяли 56 тысяч пачек контрафактных сигарет

Общая стоимость нелегальной продукции - почти 6,8 миллиона рублей.

Фото: оперативная съемка УФСБ по Орловской области

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники региональных Управлений ФСБ и МВД выявили жителя Орла, который на постоянной основе организовал поставки и сбыт немаркированной табачной продукции.

- Изъято более 56 тысяч пачек нелегальной продукции на общую сумму более 6 млн 755 тыс. рублей. По данному факту следственным подразделением УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК России, - сообщили в пресс-службе ведомства.


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