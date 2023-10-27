Главная » Новости



5:00, 27 октября 2023 года В российских вузах вырастет число бюджетных мест Бюджетных мест станет больше почти на 2 тысячи.





Число бюджетных мест в российских вузах в 2024 году будет увеличено, их общий объем составит около 592 тысяч, что на 1811 мест больше, чем сейчас, об этом сообщили на портале "Объясняем.рф". «Согласно поручениям Президента России Владимира Путина по обеспечению доступности высшего образования, в 2024 году количество бюджетных мест в российских вузах будет увеличено. Общий объем бюджетных мест на следующий учебный год в вузах составит 591967. Это на 1811 больше, чем в нынешнем учебном году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.





Александра Бахтина



