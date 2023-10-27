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3:00, 27 октября 2023 года

Маткапитал на первого ребенка предложили ограничить возрастом матери

Его хотят выдавать женщинам, которые родят первенца до 25-30 лет.

Фото: архив "Вести-Орел"

Инициатива принадлежит некоторым депутатам Госдумы, которые направили обращение в правительство РФ. Парламентарии также предложили поощрять большими выплатами рождение второго малыша. Подобная мера должна стимулировать рост рождаемости.

Напомним, что программа по выдаче материнского капитала действует до 31 декабря 2026 года. Изначально на получение выплаты могли претендовать женщины, родившие или усыновившие второго, третьего и последующих детей. С 2020 года маткапитал стали также выплачивать за рождение первого ребенка. Мера поддержки действует для матерей вне зависимости от их возраста.


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