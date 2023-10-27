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1:30, 27 октября 2023 года Орловцам увеличат выплаты по больничному листу Максимальная сумма за день вырастет более чем в два раза.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023 году она составит 2700 рублей, в 2024-м - 4100 рублей, а в 2025-м - 5700 рублей. Напомним, что размер больничного зависит от стажа. Если он менее 5 лет, работнику выплачивают 60% среднего заработка за два предыдущих года, от 5 до 8 лет - 80%, свыше 8 лет - 100%. Однако не более максимального лимита.



Таким образом, в 2025 году Социальный фонд потратит на выплаты пособий по временной нетрудоспособности (больничные) более 703 млрд рублей. Как пишет тг-канал "Россия 24", это связано с введением единого тарифа страховых взносов.





Вести-Орёл



