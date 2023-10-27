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20:00, 26 октября 2023 года Орловские баскетболисты открыли сезон с победы В первом матче они переиграли белгородцев.



Фото: Центр физкультурных и спортивных мероприятий

В высшем дивизионе Ассоциации студенческого баскетбола орловцы стартовали тремя домашними играми. В первой встрече БК ОрелГУ победил НИУ БелГУ с разницей в 15 очков. Лучшими в составе нашей команды стали Антон Безбрежий и Илья Былков, набравшие по 14 очков. Поединок с воронежцами завершился победой гостей, несмотря на 20 очков Ильи Былкова, сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.



В третьем матче домашней серии орловские баскетболисты обыграли еще одну команду из Белгорода - БелГАУ. Весомую лепту в победу снова внес Илья Былков, который набрал 19 очков.



Результаты игр:

• ОрелГУ-Ф (Орел) 85:70 НИУ БелГУ (Белгород);

• ВГАС (Воронеж) 82:73 ОрелГУ-Ф (Орел);

• ОрелГУ-Ф (Орел) 71:62 БелГАУ (Белгород).





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