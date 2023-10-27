В Ливнах завершается благоустройство бульвара Октябрьский

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18:30, 26 октября 2023 года
В Ливнах завершается благоустройство бульвара ОктябрьскийНа проект выделили более 90 миллионов рублей.
Город Ливны в третий раз стал победителем конкурса Минстроя РФ. Сдан парк Машиностроителей, в 2023 году – победа с проектом "На Крыльях перепелки".
В настоящее время заканчивается благоустройство бульвара Октябрьский. Что появится на улицах города, и как Ливны создают свой туристический имидж, расскажет Татьяна Тимохина.
Татьяна Тимохина
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