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18:30, 26 октября 2023 года В Ливнах завершается благоустройство бульвара Октябрьский На проект выделили более 90 миллионов рублей.







Город Ливны в третий раз стал победителем конкурса Минстроя РФ. Сдан парк Машиностроителей, в 2023 году – победа с проектом "На Крыльях перепелки".



В настоящее время заканчивается благоустройство бульвара Октябрьский. Что появится на улицах города, и как Ливны создают свой туристический имидж, расскажет Татьяна Тимохина.





Татьяна Тимохина



