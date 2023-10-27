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16:30, 26 октября 2023 года

Боец СВО из Орла сделал сюрприз своим детям

Он приехал в отпуск и неожиданно пришел за малышами в детский сад.


Видео: пресс-служба администрации города Орла

"За ленточкой" танкист Александр находится с начала спецоперации. Он имеет множество боевых наград: медали "За боевые отличия", "За отвагу", представлен к ордену Мужества и медали Суворова. На малой Родине защитника с нетерпением ждали любимая супруга Анастасия и трое маленьких детей - Стефания, София и Даниил.

Дети не ожидали встретить папу и бросились к нему в объятия. Поприветствовать Героя пришли и юнармейцы из школы №51. Они пригласили Александра на встречу с молодежью. А коллектив детского сада №91 пожелал бойцу стойкости духа, выдержки и вернуться домой с Победой. Военнослужащий пробудет с семьей две недели, а затем снова отправится на передовую, рассказали в пресс-службе орловской мэрии.


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