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15:00, 26 октября 2023 года

Орловцы отправились переобувать машины

Виной всему – скандинавский циклон.



Орловскую область накрыл снегопад в ночь на 26 октября. У жителей региона дорога утром на работу заняла больше времени, чем обычно. Время ожидания увеличилось и на шиномонтаже. Водители отправились переобуваться в срочном порядке.

Выезжая вечером или ночь, неважно по каким делам, неизвестно, что будет на дороге. Машины сразу нужно подготовить и ездить спокойно. Я за то что переобуваться спокойно, - поделился мнением житель Орла.

Синоптики говорят, что снежный покров растает. Уже завтра, 27 октября, термометры покажут до +8, выпадут дожди. А сегодня снегопад проверил на прочность коммунальные службы. Спецавтобаза обработала мосты еще ночью, а утром отправила по одной машине в каждый из районов областной столицы. 

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Антон Сорокин
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