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17:00, 26 октября 2023 года Михаил Вдовин доставил груз орловским бойцам Посылку собрали в региональной общественной приемной "Единой России".



Фото: Михаил Вдовин

Военным по их просьбе привезли теплые вещи, продукты питания и оборудование, а также письма от взрослых и юных орловцев со словами поддержки. Груз передали подразделению, в котором служит депутат Орловского горсовета Владимир Строев.



Бойцы поблагодарили жителей Орловщины за помощь и внимание. А первый вице-спикер облсовета призвал реальными действиями помогать тем, кто сейчас находится в окопах.



- И когда они вернутся с победой, нам не будет стыдно смотреть им в глаза, - сказал Михаил Вдовин.





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