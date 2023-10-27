Михаил Вдовин доставил груз орловским бойцам

Посылку собрали в региональной общественной приемной "Единой России".
Фото: Михаил Вдовин
Военным по их просьбе привезли теплые вещи, продукты питания и оборудование, а также письма от взрослых и юных орловцев со словами поддержки. Груз передали подразделению, в котором служит депутат Орловского горсовета Владимир Строев.
Бойцы поблагодарили жителей Орловщины за помощь и внимание. А первый вице-спикер облсовета призвал реальными действиями помогать тем, кто сейчас находится в окопах.
- И когда они вернутся с победой, нам не будет стыдно смотреть им в глаза, - сказалМихаил Вдовин.