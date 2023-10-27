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17:30, 26 октября 2023 года Жительница Ливен лишилась пяти миллионов рублей Женщина поверила телефонным мошенникам.



Фото: архив "Вести-Орел"

Аферисты стали активнее использовать схемы с упоминанием Банка России. ЦБ зафиксировал уже несколько тысяч подобных обращений от граждан, которые столкнулись с попытками обмана.



23 октября в дежурную часть в Ливнах обратилась местная жительница. Растерянная женщина сообщила, что неизвестные лица мошенническим путем похитили у нее более 5 миллионов рублей.



Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", лже-сотрудники Банка России пояснили по телефону, что произошел взлом персональных данных и необходимо перевести деньги на безопасный счет. После того, как женщина выполнила все указания, мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.





Вести-Орёл



