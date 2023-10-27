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14:30, 26 октября 2023 года

В Орловской области на квартиры для детей-сирот направят более полумиллиарда рублей

Жилье в регионе получат более 200 человек.

Фото: портал Орловской области

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, в текущем году благоустроенное жилье должны были выделить 171 ребенку. Однако за счет экономии и перераспределения средств квартиры получат больше обездоленных детей. Дополнительные финансы в размере 518 миллионов рублей направят на покупку жилья для сирот в Ливнах, Орловском муниципальном округе, Верховском, Краснозоренском и Новодеревеньковском районах.

- На текущую дату муниципальными образованиями законтрактовано 195 жилых помещений (исполнение от плана - 114%) на сумму 396 млн рублей. Перевыполнение показателя обеспечивается за счет проведения конкурентных процедур, способствующих снижению стоимости 1 квадратного метра приобретаемого жилья. Также в текущем году оформлено 32 жилищных сертификата, - отметил глава региона.

Дополнительные гарантии по обеспечению жильем также предоставляют участникам СВО. Это право распространяется как на предоставление жилья, так и на получение жилищного сертификата. В настоящее время в регионе на учете состоит 16 участников СВО, 11 из них уже получили квартиры или жилищные сертификаты.


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