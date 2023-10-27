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14:00, 26 октября 2023 года В санатории "Орловчанка" стартовала осенняя оздоровительная смена На отдых и лечение приехали более 200 детей.







В детском санатории "Орловчанка" дали старт новой смене - осенней и лечебной. В оздоровительное учреждение приехали 214 ребят. Позже в регион приедут дети из подшефной территории – Троицкого района Луганской Народной Республики.



В эту смену проводят лечение по двум направлениям - санаторно-курортное и реабилитация. Основные заболевания, с которыми сюда попадают - ожирение или недостаток веса, бронхиальная астма, сколиоз и плоскостопие. Но это не значит что ребята останутся без танцев, песен и конкурсов. Что их ждет, и какие процедуры предстоит пройти, узнал Антон Сорокин.





Антон Сорокин



