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19:00, 23 октября 2023 года

Орловцев приглашают отметить День рождения Ивана Сергеевича Тургенева

На ВДНХ будет работать выставка "Орел - литературная столица России".

Фото портал Орловской области

Выставка-форум "Россия" стартует в Москве 4 ноября. Главным событием этих дней станет празднование Дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева, которое приходится на 9 ноября. Как сообщает инфопортал Орловской области, "Иван Сергеевич" будет рад сфотографироваться со всеми желающими в "литературной резиденции" и даже сможет дать автограф.

Подарком всем, кто пожелает поздравить именинника лично, станут пригласительные билеты на спектакли орловских театров и билеты на бесплатное посещение музеев региона. Также гости выставки смогут поучаствовать в увлекательных викторинах "В тургеневском лабиринте" и "В мире Лескова". "Николай Семенович Лесков", кстати, также планирует посетить орловскую экспозицию. Образы великих писателей воплотят актеры орловских театров.





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