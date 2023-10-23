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18:00, 23 октября 2023 года

Орловскую область накроет холодный фронт

Автомобилистам рекомендуют поменять летнюю резину на зимнюю.

Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщают в Орловском гидрометцентре, в ближайшее время ночная температура будет опускаться ниже ноля. В ночь с 23 октября на 24 октября в регионе облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер ночью западный, 8-13, днем северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2+7 тепла, днем +4+9.

Заметно похолодает 25 октября. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер восточный ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1, +4, днем +1+6 тепла.

26 октября возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2, +3, днем 0+5. м


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