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17:30, 23 октября 2023 года На Орловщину ввезли 1700 тонн сахарной свеклы с нарушением законодательства Продукция поступила из Курской области.



Фото: архив "Вести-Орел"

Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, свекла была доставлена на ООО "Сахарный комбинат "Колпнянский". Однако предприятие в установленные сроки не известило специалистов Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции.



В итоге колпнянскому комбинату выписали 66 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области карантина растений.





Вести-Орёл



