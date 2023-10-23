На Орловщину ввезли 1700 тонн сахарной свеклы с нарушением законодательства
Продукция поступила из Курской области.
Фото: архив "Вести-Орел"
Как сообщили в управлении Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, свекла была доставлена на ООО "Сахарный комбинат "Колпнянский". Однако предприятие в установленные сроки не известило специалистов Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции.
В итоге колпнянскому комбинату выписали 66 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в области карантина растений.