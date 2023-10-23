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16:30, 23 октября 2023 года В орловском лесу потерялись грибники Трое мужчин заблудились в районе поселка Александровский.



Фото: архив "Вести-Орел"

Информация о пропаже грибников в Дмитровском районе Орловской области поступила на пульт дежурного днем, 22 октября. На поиски людей отправились спасатели. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области, мужчин удалось найти и вывести из леса до наступления темноты.



Спасатели напоминают: если вы заблудились в лесу, отстали от своих товарищей и не знаете, как выйти, то не нужно впадать в панику.



- Остановитесь и попробуйте восстановить маршрут Вашего движения, вернуться на знакомую Вам тропинку. Помните, что линии электропередач наверняка выведут Вас к людям. Шум от автодороги даст Вам правильное направление выхода. Если Вы поняли, что и это невозможно, то набирайте на мобильном телефоне номер "101" или "112", - посоветовали специалисты МЧС.





Вести-Орёл



