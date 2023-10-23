Орловский коллекционер создал музей из раритетных вещей
Все началось с покупки дома.
Когда Николай Минушкин купил дом, то решил не выкидывать раритетные вещи, а привел их в порядок и стал коллекционером разных эпох. Есть у него на полке даже духи "Красная Москва".
На урок "Разговоры о важном" учащиеся техникума аргобизнеса и сервиса пришли к своему земляку. Николай Минушкин много лет собирает старинные вещи и организовал домашнюю выставку для ребят. Некоторые экспонаты достались ему вместе с купленным домом, с них и началась коллекция.
Атмосферу прочувствовала наш корреспондент Татьяна Тимохина.