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12:00, 23 октября 2023 года Орловский коллекционер создал музей из раритетных вещей Все началось с покупки дома.





Когда Николай Минушкин купил дом, то решил не выкидывать раритетные вещи, а привел их в порядок и стал коллекционером разных эпох. Есть у него на полке даже духи "Красная Москва".



На урок "Разговоры о важном" учащиеся техникума аргобизнеса и сервиса пришли к своему земляку. Николай Минушкин много лет собирает старинные вещи и организовал домашнюю выставку для ребят. Некоторые экспонаты достались ему вместе с купленным домом, с них и началась коллекция.



Атмосферу прочувствовала наш корреспондент Татьяна Тимохина.







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