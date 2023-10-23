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5:00, 23 октября 2023 года

Орловцам рассказали рецепт полезного салата с баклажаном

Секретом поделилась повар Наталья Кубрина.


Баклажан очень полезный продукт для организма человека, он снижает риск развития инсультов и инфарктов, улучшает работу сердца. Мы решили поделиться с вами рецептом салата с баклажаном. 

Для приготовления понадобится: 
 
- Баклажаны 3 шт;
- Растительное масло для жарки;
- Помидор 1 шт;
- Кинза;
- Грецкие орехи по вкусу;
- Чеснок 1 зубчик;
- Хмели сунели;
- Соль;
- Сметана;
 
Баклажаны нарезать кружочками толщиной 0,5 см. и обжарить с двух сторон на растительном масле. Выложить на салфетку.
Помидор нарезать кубиками. Смешать баклажан и помидор, добавить измельченный чеснок и кинзу, добавить измельченные грецкие орехи, хмели сунели, соль и сметану. 



Александра Бахтина
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