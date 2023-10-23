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5:00, 23 октября 2023 года Орловцам рассказали рецепт полезного салата с баклажаном Секретом поделилась повар Наталья Кубрина.





Баклажан очень полезный продукт для организма человека, он снижает риск развития инсультов и инфарктов, улучшает работу сердца. Мы решили поделиться с вами рецептом салата с баклажаном.



Для приготовления понадобится:



- Баклажаны 3 шт; - Растительное масло для жарки; - Помидор 1 шт; - Кинза; - Грецкие орехи по вкусу; - Чеснок 1 зубчик; - Хмели сунели; - Соль; - Сметана; Баклажаны нарезать кружочками толщиной 0,5 см. и обжарить с двух сторон на растительном масле. Выложить на салфетку. Помидор нарезать кубиками. Смешать баклажан и помидор, добавить измельченный чеснок и кинзу, добавить измельченные грецкие орехи, хмели сунели, соль и сметану.





Александра Бахтина



