Орловцам рассказали рецепт полезного салата с баклажаном

|
|Главная » Новости
5:00, 23 октября 2023 года
Орловцам рассказали рецепт полезного салата с баклажаномСекретом поделилась повар Наталья Кубрина.
Баклажан очень полезный продукт для организма человека, он снижает риск развития инсультов и инфарктов, улучшает работу сердца. Мы решили поделиться с вами рецептом салата с баклажаном.
Для приготовления понадобится:
- Баклажаны 3 шт;
- Растительное масло для жарки;
- Помидор 1 шт;
- Кинза;
- Грецкие орехи по вкусу;
- Чеснок 1 зубчик;
- Хмели сунели;
- Соль;
- Сметана;
Баклажаны нарезать кружочками толщиной 0,5 см. и обжарить с двух сторон на растительном масле. Выложить на салфетку.
Помидор нарезать кубиками. Смешать баклажан и помидор, добавить измельченный чеснок и кинзу, добавить измельченные грецкие орехи, хмели сунели, соль и сметану.
Александра Бахтина