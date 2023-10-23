В Орловской области продолжается работа выездных медицинских бригад

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7:00, 23 октября 2023 года
В Орловской области продолжается работа выездных медицинских бригадНа базе поликлиники Нарышкинской ЦРБ работала выездная мобильная бригада Орловской областной клинической больницы.
Фото: тг канал "Телеграммы из Орла"
В Орловской области продолжается работа выездных бригад Орловской областной клинической больницы. На базе поликлиники Нарышкинской ЦРБ работала выездная мобильная бригада в составе врача-кардиолога, врача-невролога и врача-офтальмолога.
Как сообщает тг канал, "Телеграммы из Орла", к приезду мобильной бригады врачи районной больницы подготовили группу пациентов, которые находятся на диспансерном наблюдении после перенесенного инфаркта и нарушения мозгового кровообращения, а также пациентов, которые прошли первый этап диспансеризации и были направлены на второй этап.
Всего специалисты мобильной бригады проконсультировали 118 пациентов.
Александра Бахтина