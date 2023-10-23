Народные приметы: Почему 23 октября нельзя носить украшения?
23 октября 2023 года Церковь вспоминает святых Амвросия, а также Евлампия и Евлампию.
В этот день Русская православная церковь молится о брате и сестре Евалампие и Евлампии, принявших мученическую смерть за свою веру.
Что можно делать в этот день:
- На Руси 23 октября сжигали старые вещи, чтобы избежать неприятностей и проблем со здоровьем;
- В этот день считалось полезным заниматься любыми домашними делами: готовить еду, сесть за рукоделие, взяться за ремонт рабочих инструментов или просто что-то смастерить своими руками;
- Для защиты дома на Евлампия покупали новый нож.
Что нельзя делать в этот день:
- Нельзя в день Евлампия давать кому-то взаймы спички, зажигалки или свечи, так как вместе с ними можно отдать из дома тепло и уют;
- Нельзя надевать и приобретать драгоценности — они притянут неприятности. И чем дороже будут вещи, тем сильнее невзгоды;
- Нельзя 23 октября играть свадьбу, так как семья, созданная сегодня, очень скоро расстанется, притом, не по своей инициативе;
- 23 октября не рекомендуется девушкам и женщинам использовать украшения. Кольца, серьги, браслеты и ожерелья могут в этот день своей яркостью и блеском привлечь к хозяйке нечистую силу.